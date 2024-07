Trovato con uno smartphone rubato in casa aveva marijuana pronta per lo spaccio

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di venerdì 26 luglio 2024) FIRENZE – Nascondeva inuna grande quantità di droga, ma è finito nella rete della polizia, che ha sequestrato oltre 700 grammi diin un appartamento della periferia di Firenze, a Novoli. L’operazione è stata degli asgenti della squadra di polizia giudiziaria del commissariato di Rifredi: la loro attenzione è stata richiamata, in viale Guidoni, da un 30enne di origini sudamericane, già noto in passato alle forze di polizia proprio per reati connessi alla droga. Durante il controllo dalle sue tasche è saltato subito fuori un Iphone di sospetta provenienza furtiva, il cui furto era già stato denunciato. Ma gli investigatori sono voluti andare a fondo con le verifiche, insospettiti ulteriormente dal fatto che l’uomo avesse indicato una abitazione diversa da quella invece oramai conosciuta ai tutori dell’ordine.