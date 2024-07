Toti è il giorno delle dimissioni Ma così vincono i pm prima ancora del processo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 26 luglio 2024) La battaglia di civiltà di Giovannifinisce oggi. Due mesi e mezzo di prigionia politica inflitta dal partitotoghe hanno fiaccato lo spirito del governatore della Liguria, che in giornata potrebbe rassegnare le, l'unica via per tornare libero e sperare nell'ottenimento del giudizio immediato. Perché se da una parte il ricatto dei giudici ai domiciliari a oltranza finchénon avesse lasciato la guida della Regione è diventato ormai il percorso obbligato per il ripristinogaranzie costituzionali negate al presidente, dipinto come un corrotto sulla base di due chiacchiere in barca, dall'altra parte resta l'inamovibilità del governatore a non sottostare all'assurdo diktat di dichiararsi colpevole, messo nero su bianco dai giudici che hanno negato la revoca dei domiciliari sulla base del fatto checontinua a proclamarsi innocente.