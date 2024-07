Supplenze GPS 2024 | novità e procedure

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 26 luglio 2024) Il Ministero dell’Istruzione ha recentemente rilasciato le linee guida per leGPS (Graduatorie Provinciali per le) per l’anno scolastico/2025. L’attesa circolare ministeriale delinea i dettagli relativi all’assegnazione delleGPS, offrendo un quadro chiaro e strutturato per i docenti in attesa di incarichi. Tra leprincipali vi è la possibilità di indicare fino a 150 preferenze per le scuole, una misura che mira a ottimizzare il processo di assegnazione delle. Il ministro italiano dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara @Foto Crediti Ansa – VelvetMagPresentazione delle domande I docenti interessati alleGPS devono presentare le loro domande attraverso la piattaforma ministeriale, che sarà aperta dal 26 luglio al 7 agosto