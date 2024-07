Siccità al Sud la Calabria in stato di emergenza

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 26 luglio 2024) AGI - L'flagella il Sud, dopo che un anno record per il caldo e la mancanza di piogge si stanno ripercuotendo su agricoltura e turismo e stanno imponendo razionamenti dell'acqua. Il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, ha firmato un decreto per dichiarare "lodiregionale di Protezione civile conseguente alla situazione di grave carenza idrica di carattere potabile, nei territori della provincia di Crotone e della Città metropolitana di Reggio". Per queste zone, mercoledì scorso, l'Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici nel Distretto idrografico dell'Appennino Meridionale aveva dichiarato lodi severità idrica "Alto", proprio per il comparto idro-potabile.