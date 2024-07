PSVR2 | supporto di Steam in arrivo tra due settimane!

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di venerdì 26 luglio 2024) Niente polvere per: l’(in)attesoall’headset sarà ben presto realtà grazie a quanto emerso sul marketplace di Valve,In fatto di utilizzo, potremmo dire cheultimamente non se la passa esattamente benissimo, ma con l’ultima novità dale cose sembrerebbero in procinto di cambiare: ildella piattaforma all’headset di casa Sony è in. La costosa periferica ha ancora una possibilità di appianare il divario tra costo e utilizzo effettivo. L’atteso adattatore per sfruttare la tecnologia su PC è infine giunto sugli scaffali, ed ora il marketplace di Valve si accinge a stringere un accordo con il titano cobalto. Il sodalizio infatti non è solo confermato, ma abbiamo pure una data. Siccome la casella del calendario da segnare è visibile nel tweet qui sotto, non ha senso mantenere ulteriormente la suspense.