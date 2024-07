Pisa in dirittura d’arrivo Semper Diversi acquisti in rampa di lancio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024), 26 luglio 2024 – Altra giornata di fitte trattative per la società nerazzurra, vicina a piazzarecolpi. Accordo praticamente fatto, per il quale mancherebbe solo l’ufficialità per Adriandel Como. Lo sprint dei giorni scorsi per il portiere dei lombardi produrrà un movimento a catena tra lui, Nicolas (che potrebbe passare al Bari), ma anche Radunovic, in uscita dal Cagliari. Si parla di un triennale con un accordo economico tra le due società superiore ai 2 milioni di euro. Svolta anche per per Giovanni Bonfanti dell’Atalanta, che arriverà in prestito secco. Il 21enne infatti ha ottenuto il sì di Gasperini e arriverà in prestito secco in nerazzurro al rientro della squadra adal ritiro di Bormio.Per quanto riguarda Samuele Angori, 21 anni, terzino dell’Empoli in giornata vi è stato l’incontro tra Corrado, Vaira e Gemmi, per discutere del giocatore.