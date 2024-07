Pedersen | Felice di stare all’Inter Ecco i miei obiettivi

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 26 luglio 2024) L’Inter Women si prepara a una nuova stagione dopo il cambio in panchina. Ai canali ufficiali del club ha parlato Sofie Junge, centrocampista danese. LAVORO – A poche settimane dal gong iniziale in campionato, Sofie Jungeha lasciato un’intervista ai canali ufficiali dell’Inter Women in vista della stagione 2024/25. Tra i tanti temi toccati dalla calciatrice, anche glipersonali qua a Milano. Queste le sue parole: «Come stanno andando questi giorni di lavoro? Sto bene, sono moltodi essere qui ancora. Ho tanta voglia di iniziare con la squadra e trovare le nuove giocatrice e il nuovo mister. Allenamenti? Questi giorni contano tanto, abbiamo tempo per lavorare sul nostro gioco e imparare cose nuove dal mister. Trovare anche le nuove giocatrici e trovare il tempo di creare una forte unità perché questo è molto importante».