Parigi 2024 nuoto Barelli | A ogni finale un premio per le società

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 26 luglio 2024) È arrivato ieri aanche il presidente della Feder, Paolo, assieme alla Nazionale di pallamaschile. Queste le sue parole: “Sono orgoglioso del percorso che ha portato tutte le nostre squadre nazionali ai Giochi di. Le Olimpiadi chiudono un quadriennio economicamente difficilissimo e sportivamente atipico, con due edizioni dei Giochi e tre Mondiali in cui gli azzurri delle discipline acquatiche hanno sempre ottenuto buoni risultati. Siamo qui con tutte le staffette e tre minorenni, l’atleta più giovane di tutta la delegazione italiana (Carlos D’Ambrosio), di nuovo con il numero record di atleti nei tuffi e con squadra e duo nell’artistico, la pallafemminile, che non c’era a Tokyo, quella maschile, che ci arriva dopo due finali iridate perse ai rigori, e per la prima volta con 4 atleti nel fondo“.