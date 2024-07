Oh era un’altra! Temptation Island spuntano le foto di Martina | trasformazione choc Com’era

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 26 luglio 2024)è finito e anche questa edizione è stato un vero successo per Maria De Filippi, a capo della casa di produzione Fascino, e per il conduttore Filippo Bisciglia, sempre molto apprezzato dai protagonisti del reality show e del pubblico di Canale 5. Il viaggio nei sentimenti delle ultime 4 coppie rimaste in gioco ha visto diversi colpo di scena: Vittoria e Alex ee Raul hanno deciso di uscire da soli. Hanno scelto, invece, di restare insieme le coppia formate da Jenny e Tony e Siria e Matteo. La puntata di, che ha costretto la Rai a posticipare le ultime puntate della trasmissione di Alberto Angela per evitare la concomitanza con il reality dei sentimenti e registrare numero da flop, è stata vista da 3.722.000 spettatori con il 31.8% di share. >> “Altro che sei stipendi al mese, ecco dove lavora”.