No all’Autonomia Differenziata raccolta firme di Uil FPL a Caserta

(Di venerdì 26 luglio 2024). Questa mattina a, alla Via Cesare Battisti, continua ladelleper abrogare la Legge sull’Autonomia. Un banchetto per laorganizzato dalla UIL FPL di, che ha chiamato atutti gli iscritti della categoria ma che ha visto, altresì, la partecipazione di tanti cittadini che passavano sul posto, interessati all’iniziativa che il Sindacato e tante Associazione sul territorio stanno portando avanti. Una firma per combattere le disuguaglianze nel nostro Paese, significa opporsi alla legge sull’Autonomiavoluta dal Governo. Un provvedimento iniquo, che dividerà ancor di più l’Italia. Crea disparità nel godimento dei diritti fondamentali a partire dal lavoro, istruzione, sanità, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.