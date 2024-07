Nessuna polemica L’arma a impulsi elettrici arriverà a settembre

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 26 luglio 2024) Gli agenti della Polizia locale di Vigevano, quelli più operativi, verranno presti dotati del Taser, la pistola ache sta facendo discutere aspramente Pavia, dove è diventata un caso politico. "I corsi – conferma l’assessore alla Locale Nicola Scardillo – inizieranno dopo le vacanze". L’obiettivo dell’Amministrazione è garantire la maggiore sicurezza possibile al personale che opera in situazioni di rischio più elevato e per questo, grazie a un finanziamento regionale, ha provveduto all’acquisto di due Taser che arriveranno a breve. Il piano di addestramento del personale prevede un primo corso per 12 agenti, cui ne seguirà un secondo. "L’idea – spiega ancora l’assessore – è di coinvolgere una ventina di agenti perché siano pronti entro fine anno. Il Taser è uno strumento che assicura la sicurezza tanto degli operatori quanto dei cittadini".