Massa giovane cardiopatico salvato al Noa L’équipe di Giuseppe Arena in pole per la cura delle aritmie

(Di venerdì 26 luglio 2024), 26 luglio 2024 – Un ragazzodi 17 annial Noa. Ilera affetto da anni da una forma di cardiomiopatia dilatativa con marcata riduzionecapacità fisiche, e adesso è in via di guarigione grazie a un intervento eftettuato al Noa nel reparto diretto da. “Il ragazzo – sottolinea il dottor– in precedenza era statoto, non qui nel nostro territorio, in maniera aspecifica con farmaci dello scompenso. Abbiamo però rilevato che si trattava di una forma di tachicardiomiopatia causata da una forma persistente di tachicardia atriale insensibile alla terapia farmacologica. Il paziente è stato sottoposto a studio elettrofisiologico transvenoso per mezzo del quale è stata posta diagnosi di sede di tachicardia atriale iterativa, ad origine dalla parete posteriore dell’atrio sinistro.