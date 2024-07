LIVE Cerimonia d’apertura Olimpiadi Parigi 2024 in DIRETTA | si comincia! L’ordine di sfilata delle nazioni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LADIIL CALENDARIO E GLI ORARI GIORNO PER GIORNOBuongiorno e benvenuti alladelladi apertura dei Giochi della XXXIII Olimpiade in programma nel centro dilungo la Senna. Si tratta di un evento senza precedenti, segnando una svolta storica nell’organizzazione di tali manifestazioni. Per la prima volta, infatti, lasi terrà fuori da uno stadio e vedrà la partecipazione di 85 battelli che trasporteranno più di 8.000 atleti lungo un percorso di sei chilometri sulla Senna, tra il Pont d’Austerlitz e il Pont d’Iéna, con destinazione finale al Trocadero. Questo evento grandioso avrà luogo alle 19.30 e sarà seguito da 326.000 spettatori, di cui 122.000 paganti, che potranno ammirare lo spettacolo tra i monumenti più iconici della capitale francese.