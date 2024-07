Liguria | Rampelli ' dimissioni Toti vittoria Pirro per chi segue via giudiziaria'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) Roma, 26 lug. (Adnkronos) - "Ledel governatore dellaGiovanni, accolte con sguaiato entusiasmo dagli avvoltoi della sinistra in servizio permanente effettivo, costituiscono unadiper chi pensa di eliminare l'avversario per via". Lo afferma il deputato di Fratelli d'Italia e vicepresidente della camera, Fabio. "L'utilizzo della carcerazione preventiva, reiterata e a mio giudizio non giustificata, come strumento di ricatto con la surreale ipotesi di reiterazione del reato, si associa -aggiunge- al raccapricciante infoiamento dell'opposizione. La richiesta di elezioni anticipate avanzata a poche ore dagli arresti domiciliari, oltre a essere squallida dimostra il garantismo a corrente alternata tipico del sistema politico italiano.