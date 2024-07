Leghista presto al collo dal consigliere? Pd scandaloso | rifiutano le scuse e negano l' evidenza

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) Contrordine compagni: altro che Pd violento! Il livido sul, ilcomunaledi Massa, se lo sarebbe fatto da solo. Il Pd ha cambiato idea. Martedì la sezione toscana del partito esprimeva «profondo dissenso e condanna per quanto accaduto. La nostra comunità democratica», proseguiva la nota, «respinge da sempre ogni forma di violenza, sia essa fisica o verbale, motivo per cui non possiamo accettare il comportamento del nostrocomunale Stefano Alberti». Il quale, ricordiamo, è stato accusato dal collega, Filippo Frugoli, di averlo preso per ilal termine della seduta del Consiglio. Frugoli ha mostrato sui social un segnaccio viola.