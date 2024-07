La vicenda Osimhen conferma il punto debole di De Laurentiis | non sa vendere

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 26 luglio 2024) Laildi De: non saIl termine in napoletano è angiarusia. Ingordigia. È a nostro avviso il principaledi Deche ormai, dopo vent’anni, è un uomo che conosciamo sufficientemente bene. Il presidente del Napoli non ama la vita comoda, non sa gestire le situazioni di vantaggio. Se fosse stato uno sportivo, non sarebbe mai stato uno di quelli che vanno in testa e dominano la gara. Desi eccita nelle difficoltà. Ha bisogno di sentire l’adrenalina del terreno che gli viene a mancare sotto i piedi. Lo abbiamo visto, per l’ennesima volta, pochi mesi fa quando – noi ne ce lo saremmo mai aspettato – è uscito dall’angolo con il colpo Antonio Conte e aggiungiamo quello non inferiore di Gabriele Oriali. Credevamo che avesse imboccato il viale del tramonto e invece si è rimesso al centro della scena.