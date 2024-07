La Cina abbassa i tassi per la seconda volta in tre giorni | Pechino sempre più in crisi

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 26 luglio 2024) La Banca popolare cinese ha tagliato nuovamente idi interesse, per lain 3. Ad essere ritoccato al ribasso questoè stato l’indice Mlf, che regola il costo dei prestiti che la banca centrale elargisce alle istituzioni finanziarie. Si tratta dell’ennesima mossa per cercare di rivitalizzare un’economia che stenta a riprendersi dal lunghissimo periodo di restrizioni seguito alla pandemia da Covid-19. Continuano infatti le difficoltà del regime dinel trovare una collocazione per l’economia cinese nel nuovo mondo post pandemico. L’ostilità degli Usa e ora anche dell’Ue sta frenando l’export, tra i pochi dati positivi degli ultimi mesi, frena la ripresa. La domanda interna sta continuando a stentare, causando un calo dei prezzi in diversi settori che spinge il mercato verso una spirale deflazionisticapiù difficile da fermare.