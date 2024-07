Inter-Las Palmas primo test probante | ecco chi vedremo in campo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 26 luglio 2024) Si avvicina il momento del terzodel precampionato nerazzurro:-Las, in programma domani allo stadio Dino Manuzzi di Cesena. La prima vera e propria uscitadopo i due impegni contro Pergolettese e Lugano ad Appiano Gentile.chiinUFFICIALE – Con due vittorie, i nerazzurri hanno inaugurato il loro precampionato: contro il Lugano (3-2) e contro la Pergolettese (2-1). Due gare più simili, in realtà, a delle “sgambate” che non a delle vere e proprie amichevoli. Diversa, invece, la situazione di-Las. A due settimane dall’inizio del ritiro la squadra di Simone Inzaghi è chiamata alveramente, in vista della prossima stagione. E bisogna anche già ponderare le scelte su chi sarà ino meno, alla luce anche del lavoro svolto fino a oggi.