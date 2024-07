Il campo minato per ottenere l’equo compenso dalle piattaforme

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di venerdì 26 luglio 2024) Il recente provvedimento di Agcom che ha deterche Microsoft – in quanto proprietaria del browser (fornitore di servizio) Bing – dovrà versare nelle casse del Gruppo Gedi non è figlio di un’iniziativa presa dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Ogni singolo editore che vuole richiedere (e) il pagamento basato sull’utilizzo – attraverso la condivisione – dei contenuti a carattere giornalistico deve seguire un iter che passa solo in seconda battuta attraverso l’intervento della suddetta Autorità. L’istanza per la determinazione del, dunque, è solo l’ultimo passaggio.