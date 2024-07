Hello World la canzone delle Olimpiadi 2024 di Gwen Stefani e Anderson Paak

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 26 luglio 2024) MILANO – La superstar globalecollaborano nellaufficialeintitolata “”, in associazione allo sponsor principale dell’evento Coca-Cola. “” è scritta e prodotta con Ryan Tedder degli OneRepublic e arriva accompagnata da un videoclip ufficiale uscito ora e caricato sul profilo YouTube, la cui cerimonia d’apertura si terrà domani a Parigi. Il brano parla della magia che si crea quando tutto il mondo si riunisce all’unisono per assistere ad un evento come quello. “Non capita tutti i giorni che ti venga data l’opportunità di scrivere laufficiale dei giochi Olimpici e sono grato di aver avuto quest’opportunità” – racconta l’autore del brano, Ryan Tedder in un’intervista a Billboard.