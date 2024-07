Francia nel caos atto di guerriglia? Servizi Segreti c’è la pista del terrorismo interno | Piano organizzato nei particolari

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 26 luglio 2024) Non si può minimizzare quello che sta succedendo oggi in. L’attacco alla rete ferroviaria messo innel giorno inaugurale delle Olimpiadi, nonostante le precauzioni prese proprio per il forte timore di possibili attentati, potrebbe essere un evento di portata notevole. Perché secondo le prime informazioni filtrate, e che di ora in ora vengono confermate dai principali organi di informazione, si tratterebbe di unneied esteso a tutto il territorio nazionale. La Snfc ha comunicato che a essere colpite sono state le linee dell’Alta Velocità a Ovest, Nord ed Est del Paese. Con disagi enormi che hanno colpito 800.000 viaggiatori e che secondo le ultime notizie potrebbero proptrarsi per tutto il week end.