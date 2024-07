Fa cadere un ciclista e fugge Parte la caccia al centauro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024) Indagini in corso per cercare di risalire al conducente di una moto che l’altro ieri, di sera, verso le 21, ha urtato unper poi allontanarsi in fretta, senza fermarsi a prestare soccorso o, almeno, a verificare le condizioni della persona rimasta ferita nell’incidente. E’ accaduto in via Mandriolo Superiore, nei pressi dell’ospedale San Sebastiano di Correggio. Il, un 40enne residente a Rio Saliceto, dopo l’urto ha perso l’equilibrio, rovinando sull’asfalto e riportando traumi ed escoriazioni varie. Sul posto sono intervenuti l’ambulanza della Croce rossa con il personale dell’autoinfermieristica, per prestare le prime cure. Ilè apparso cosciente, pur se dolorante a causa dei traumi riportati nella caduta.