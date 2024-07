Condannato per peculato Materiale della Rsa in casa | Wick sospeso per 11 giorni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024) Sospensione dal servizio con privazioneretribuzione per 11. Questa la sanzione comminata dall’Azienda Sanitaria Territoriale di Ascoli a Leopoldoalla lucesentenza emessa a febbraio 2021 il giudice delle udienze preliminari del tribunale di Ascoli Rita De Angelis che haa dieci mesi di reclusione Leopoldo, l’infermiere assolto dalla Corte d’Assise d’Appello di Ancona per le morti sospette alla Rsa di Offida. La Cassazione ha reso definitiva quella sentenza riconoscendolo colpevole die dunque l’Uoc organizzazione risorse umane e aree politiche del personale dell’Ast ha attivato un procedimento disciplinare con la sospensione per 11diche, dopo l’assoluzione in secondo grado per le morti sospette è stato reintegrato in servizio, con mansioni che non lo pongono comunque a contatto diretto con il pubblico.