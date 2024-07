Con Stefano De Martino cambia anche il pacco

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 26 luglio 2024)Denon sarà la sola novità della nuova stagione di Affari Tuoi. Quella che prenderà il via il 2 settembre, sempre in onda tutte le sere nell’access prime time di Rai 1, sarà un’edizione nel segno di altrimenti, seppur meno significativi: ile l’arrivo delle carte. Le novità di Affari Tuoi 2024/2025 IlL’oggetto simbolo di Affari Tuoi tornerà ad essere quello di sempre, prima del cambio di un anno fa: scatola celeste, chiusa con un laccio e sigillata con la ceralacca rossa. Nel 2023 Amadeus optò per unpiù moderno: blu elettrico con chiusura trasparente. I pacchi saranno sempre 20, in rappresentanza delle 20 regioni d’Italia, del valore da 0 a 300.000 euro, e alcuni eventualmente potrebbero contenere degli oggetti. Il numero di tali oggetti non è definito, così come la posizione nel tabellone, che può variare di puntata in puntata.