Colombo scopre l’America Va in tournée blitz fallito E l’Empoli deve aspettare

(Di venerdì 26 luglio 2024) Lorenzoè stato convocato dal tecnico Fonseca per laamericana del Milan, che affronterà in amichevole Manchester City (domenica), Real Madrid (1 agosto) e Barcellona (7 agosto). Niente da fare, quindi, perche ieri aveva incontrato i dirigenti rossoneri per capire se c’era la possibilità di anticipare l’arrivo in azzurro del centravanti classe 2002. Alla fine, però, hanno prevalso le esigenze del Milan e del suo allenatore che ha preteso di avere anche oltreoceano l’attaccante ex Lecce e Monza, a causa dell’attuale penuria di giocatori offensivi nella rosa meneghina. Resta quindi congelata la trattativa che avrebbe dovuto portareal Carlo Castellani-Computer Gross Arena con la formula del prestito con diritto di riscatto, anche se in questo momento nulla lascia pensare che possa saltare.