Bimbo si chiude dentro l’auto Salvato dall’App

(Di venerdì 26 luglio 2024) Fortunatamente alla fine tutto si è risolto nel migliore dei modi. Ma una giovane madre di Caravaggio ha vissuto venti minuti di tensione e paura: il suo, di nemmeno un anno, era rimasto chiuso in auto. All’origine di tutto, un banale incidente che si è risolto positivamente grazie alla prontezza degli agenti di polizia locale e del papà del piccolo. In viale Papa Giovanni XXIII, davanti al minimarket Sigma-Buongiorno, alle 18.30 il termometro segnava 33 gradi. La giovane mamma aveva appena finito di fare la spesa e, dopo aver fatto sedere il figlioletto in auto sul seggiolino, ha aperto il portellone del baule per sistemare la spesa. L’errore è stato però di lasciare inavvertitamente al piccolo le chiavi del. Quando la donna ha chiuso il baule del, il bambino ha premuto il tasto per la chiusura centralizzata del