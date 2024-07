Autodromo accordo con Racing Force Group

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024)è lieta di annunciare l’di fornitura siglato con l’Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, il cui personale, a partire dalla stagione 2024, indossa l’abbigliamento tecnico del marchioSpirit. La collaborazione è entrata a pieno regime in occasione di eventi di prestigio globale quali la 6 Ore del FIA World Endurance Championship, il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia- Romagna valido per il Campionato del Mondo FIA di Formula 1, e la 4 Ore della European Le Mans Series. Durante i fine settimana di gara, dirigenza e staff del circuito indossano adesso una selezione di capi all’avanguardia che combinano stile italiano, comfort e materiali innovativi a supporto delle attività tra race control, uffici e sala stampa.