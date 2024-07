Abusi edilizi sequestri nel Cilento

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 26 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoA Santa Marina (Salerno), nella frazione di Policastro Bussentino, il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Salerno e la Tenenza Guardia di Finanza di Sapri hanno proceduto al sequestro preventivo di cinque unità immobiliari. Le attività investigative sono state avviate a seguito di verifiche in tema di sicurezza del lavoro. Gli inquirenti hanno accertato la realizzazione, in mancanza di valido ed efficace permesso di costruire, di plurimi distinti lotti di fabbricati da adibire ad abitazioni civili. Sulla base di tali elementi, sono state elevate oltre quaranta imputazioni in materiaa ed urbanistica, per fatti commessi in zona sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale.