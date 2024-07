A che ora sfila l’Italia alla cerimonia d’apertura di Parigi 2024? Programma orari e ordine

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 26 luglio 2024) È il giorno delladei Giochi Olimpici di. Le gare sono già iniziate tra tiro con l’arco, calcio e rugby a 7, ma adesso si entra nel vivo con l’attesissimo evento sulla Senna che dichiarerà ufficialmente aperta la rassegna a cinque cerchi. La tradizionaleta di atleti e di bandiere si terrà a partire dalle ore 19.30 lungo la Senna, con le delegazioni a bordo di battelli, mentre gli spettatori assisterannosulle banchine. E c’è grande attesa per vedere la delegazione azzurra. Prima il raduno al Villaggio Olimpico, poi lo spostamento al Pont d’Austerlitz, dove inizierà la parata di 6 km. Nel battello conanche gli atleti di Islanda, Israele e Giamaica. L’imbarcazione salperà intorno alle ore 19.35 per poi sbarcare al Pont d’Iéna intorno alle ore 21.25. Nell’sarà il 91esimo Paese are.