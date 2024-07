Vaccini | Governo impugna legge Puglia su obbligo comunicazione

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 25 luglio 2024) Illadella, si parla del tema delle vaccinazioni e dell’di. Il dibattito sulla vaccinazione contro il Papillomavirus umano (Hpv) si intensifica in Italia, con ilche ha recentemente preso una posizione decisa contro unaregionale della. Questa normativa, unica nel suo genere, aveva introdotto l’per i giovani tra gli 11 e i 25 anni di comunicare lo stato vaccinale per potersi iscrivere a scuola o all’università., ilinterviene – notizie.comLan. 22 del 30 maggio 2024, emanata dalla Regione, mirava a incrementare la copertura della vaccinazione anti-Hpv attraverso l’introduzione di requisiti specifici per l’iscrizione agli istituti d’istruzione.