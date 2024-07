Tennis Anna Maria Pini deve arrendersi A Casalgrande vince la bolognese Lenzi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 luglio 2024) Alessia(foto) si impone anella seconda edizione del trofeo "Farmacia Sant’Antonino" riservato alla categoria Open femminile e disputato con la formula del rodeo. L’atleta del CircoloBologna, testa di serie numero uno del tabellone, ha faticato non poco in semifinale per piegare la padrona di casa, che è caduta in rimonta col punteggio di 1-4, 4-0, 10-3, prima di imporsi in finale su Francesca Marmiroli (Sporting Club Sassuolo) per 5-3, 4-1.