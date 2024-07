Stellantis primi sei mesi del 2024 disastrosi | crollano utile e ricavi netti crisi e problemi operativi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Un disastroso avvio diper. Il gruppo guidato da John Elkann registra nel primo semestre delunnetto di 5,6 miliardi di euro, con un calo del 48% rispetto al primo semestre del 2023, soprattutto per la diminuzione dei volumi e del mix, i cambi meno favorevoli e i costi di ristrutturazione. In una nota, il colosso dell'automotive sottolinea che i risultati si inquadrano "in un anno caratterizzato da una significativa transizione in corso incentrata sul prodotto". In calo anche i, scesi a 85 miliardi di euro (-14% rispetto al primo semestre del 2023), principalmente a causa dei minori volumi e del mix.