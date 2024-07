Sos frane sul lago di Livigno | La soluzione è un’altra galleria

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 25 luglio 2024) La strada per il Passo del Gallo rimane ancora chiusa in attesa delle autorizzazioni necessarie per la riapertura. Ma quale potrebbe essere laper evitare che, al prossimo acquazzone, i detriti possano creare pericolo a chi transita in quel tratto di strada sia in direzioneche in direzione Svizzera? Il fronte instabile, quando si verificano eventi estremi, scarica infatti a valle, come è successo anche venerdì, sassi e terra. Nel corso degli anni asono state costruite delle gallerie molto resistenti che hanno sempre evitato il peggio. E così è stato anche venerdì scorso quando un milione di metri cubi di detriti è sceso a valle, dopo un violento temporale, costringendo a chiudere il tratto di strada. Le strutture hanno retto, ma il materiale è entrato in una porzione di tunnel perché è sceso proprio all’imbocco di una