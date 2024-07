Sinner niente Olimpiadi | tutta la sua delusione

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di giovedì 25 luglio 2024) Jannik, il tennista numero 1 al mondo è costretto a dire di no: alledi Parigi 2024 non ci sarà. Ua tonsillite estiva, uno dei malanni di stagione che affliggono tutti senza grosse conseguenze, costringe fermare il sofisticato meccanismo fisico di un atleta top. L'attesa era altissima, ma la rinuncia è parsa necessaria. "sono triste, una grandissima", dice subito lui. Eppure, dopo l'allarme scattato ieri per un attacco febbrile con la temperatura salita fino a 38 gradi, tutto sembrava rientrato. Stamattina, invece, l'ulteriore controllo ha portato alla decisione di rinunciare. Domanidoveva sbarcare a Parigi, partendo da Nizza e invece resterà a casa.