Scampia dopo la strage spuntano i documenti del 2016! che avvisavano dei crolli

(Di giovedì 25 luglio 2024) Mentre allasusseguente al crollo avvenuto alle Vele disi è aggiunta una terza vittima, e mentre i feriti in gravi condizioni lottano per la vita in ospedale, è emersa una realtà sconcertante. Un documento risalente addirittura al, infatti, evidenziava i rischi collegati alla situazione strutturale della “vela celeste” e avvisava senza possibilità di fraintendimento sui rischi di possibili. Il documento era contenuto nel bando “Restart“, che riguardava gli abbattimenti e la ristrutturazione della vela in cui è avvenuta la tragedia degli scorsi giorni. Nel documento incriminato, si parla chiaramente di “distacchi delle passerelle, con grave pericolo per i residenti.