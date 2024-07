SAG-AFTRA annuncia uno sciopero contro le principali società di videogiochi

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 25 luglio 2024) SAG-hato un nuovoche coinvolgerà i doppiatori e gli attori che lavorano nel mondo dei, con questa protesta che verte principalmente sull’uso dell’intelligenza artificiale nello sviluppo dei giochi. Come leggiamo su Insider Gaming, lopartirà dalle 00:01 del 26 luglio, con i membri del sindacato che hanno comunicato questa decisione in seguito a più di 18 mesi di trattative tra il sindacato e gli studi di gioco ai sensi dell’Interactive Media Agreement (IMA). Precisiamo inoltre che il 22 luglio il direttore nazionale del sindacato ha ottenuto l’autorizzazione ad indire unoimmediato, visto che le trattative erano ancora in una fase di stallo.