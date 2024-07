Per l’Agcom le scarpe di John Travolta a Sanremo erano pubblicità occulta

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 25 luglio 2024) L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) ha inflitto una multa di 206.580 euro alla Rai perdurante la seconda serata della settantaquattresima edizione del Festival di. La sanzione, pari a venti volte il minimo edittale, è stata comminata per la violazione delle norme relative alla corretta segnalazione dei messaggi pubblicitari. L’episodio incriminato riguarda l’esibizione dell’attoreinsieme al conduttore Amadeus durante la seconda serata del Festival. Nella performance sul palco dell’Ariston,indossava un paio di sneakers con un logo ben visibile, che è stato ripreso dalle telecamere.ha ritenuto che questa esposizione costituisse, dato che il marchio non era stato adeguatamente segnalato come pubblicitario.