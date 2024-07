Omicidio di Mara Fait l’assassino che l’aveva uccisa ad accettate condannato a 12 anni

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 25 luglio 2024) Dodicidi carcere per unefferato che sconvolse il Trentino Alto Adige lo scorso anno. Questa la pena comminata a Zyba Shehi, l’uomo che il 28 luglio 2023 aveva massacrato a colpi di accetta la vicina di casa, a Noriglio. La decisione è arrivata ieri mattina dal tribunale di Rovereto e il motivo di una pena così bassa è da ricercare nella richiesta dell’accusa, che non ha riconosciuto la futilità dei motivi consentendo di fatto all’imputato l’accesso al rito abbreviato. Non riconosciuti i futili motivi I futili motivi (aggravante che non avrebbe permesso di accedere all’abbreviato, che è un processo basato semplicemente sugli atti) sarebbero saltati poiché l’uomo è risultato in uno stato di lite continua con la vittima e pertra i due erano circolavate denunce reciproche.