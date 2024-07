Migranti a Trieste la prima accoglienza è disumana Magi e Orfini a Piantedosi | La Prefettura sapeva spieghi – FOTO

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Appena un mese faaveva assistito allo sgombero del famigerato Silos, il fatiscente edificio accanto alla stazione ferroviaria, già magazzino portuale dell’Impero austroungarico, dove transitanti e richiedenti asilo giunti dalle rotte balcaniche si accampavano a causa di un sistema diinadeguato. Anni e anni senza far nulla, con società civile e terzo settore a sopperire alle mancanze delle istituzioni, nonostante l’di chi domanda protezione sia obbligatoria per legge. C’è voluta la visita di Papa Francesco e del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in città a inizio luglio per la 50a edizione delle Settimane sociali dei cattolici italiani, perché quella vergogna fosse definitivamente chiusa e tuttavia, ancora una volta, senza soluzioni alternative strutturali.