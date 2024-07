Lotta alle zanzare I numeri di Alia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 luglio 2024) Rovinano le cene, rendono impossibile godersi una serata in giardino e spesso sono causa di lunghe notti insonni. È guerra, anche a Firenze e dintorni,, la cui presenza è aumentata negli ultimi anni per la tropicalizzazione del clima e l’arrivo di specie alloctone come la zanzara tigre (giunta qui circa 30 anni fa), la Aedes koreicus e la Aedes japonicus. Nell’area fiorentina (13 Comuni), la disinfestazione è affidata ad, che interviene su circa 105mila caditoie, svolgendo circa 175 itinerari sui 4.885 tratti strada interessati. La città di Firenze è divisa in 25 aree di trattamento, dove vengono gestite 63.500 caditorie in 2460 tratti di strada. Il servizio parte nel mese di maggio e si conclude a settembre/ottobre, a seconda dell’annata e del clima.