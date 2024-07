Lecco contagi Covid in aumento | quattro pazienti ricoverati in ospedale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 25 luglio 2024), 25 luglio 2024 – Idiaumentano, ma non esplodono, almeno non in provincia di. Attualmente sononegli ospedali die di Merate. Nessuno è grave. Tre sonoall'Alessandro Manzoni del capoluogo, uno al San Leopoldo Mandic di Merate. Nessuno si trova in terapia intensiva e nessuno è sottoposto a c-pap, cioè a ventilazione forzata. Idisono inrispetto al passato, ma il numero dei positivi al momento è basso e costante. Ipositivi vengono riscontrati non tanti perché presentano sintomi specifici, ma perchè tutti iche devono essere, vengono ancora sottoposti a tampone: molti dei positivi sono asintomatici e non manifestano alcun disturbo specifico. L'attenzione resta comunque massima.