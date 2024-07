James Mangold | I multiversi cinematografici sono la morte della narrazione

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 25 luglio 2024) Il regista di Logan respinge il concetto di Multiverso cinematografico, lanciando una frecciata implicita a Marvel e alle scelte narrative alla base di Deadpool & Wolverine. Il regista di Logan - Wolverineha lanciato una frecciata indirizzata a Marvel, commentando indirettamente le scelte artistichecompagnia che hanno riportato in vita il personaggio di Wolverine dopo il suo decesso nel finale del cinecomic da lui diretto nel 2017. Impegnato nella post-produzione del biopic su Bob Dylan, A Complete Unknown, di cui è stato appena lanciato il primo teaser,è stato interrogato da Rolling Stone sulla possibilità di creare un Multiverso musicale dopo aver diretto, nel 2005, l'acclamato Walk the Line, altro biopic canoro dedicato al grande Johnny Cash. "Non faccio" ha risposto