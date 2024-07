I Lamanu in concerto al ‘Gramsci Caffè’ tra swing blues e bossa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 luglio 2024) Appuntamento con la musica oggi alle 21.30 al Gramsci Caffè in piazza Antonio Gramsci 2 a Carrara dove è in programma ildi. Il gruppo è formato da Manuela Cozzani alla voce e kazoo, Gian Paolo Biciacci al piano, piano elettrico, organo, sintetizzatore, melodica e cori, Manuel Picciolo alla bassarra (chitarra e basso in un unico strumento), armonica, flauto, loop station e voce. Un progetto che si basa su un repertorio di musica italiana rivisitata in chiave, funk,e brani inediti. Info e prenotazioni: telefono 392/976 5786