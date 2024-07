Ferrara Basket c’è Sackey In area squadra completa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Si avvia verso la conclusione il mercato di2018, che ieri ha annunciato l’ingaggio del centro classe 2001 Samuel, reduce dalla vittoria del campionato lo scorso anno con Bergamo. Ai biancazzurri manca ora solo il play/guardia comunitario per chiudere il roster: non sarà Marcus Brown, che ha scelto di accasarsi nella massima serie islandese,guarda con interesse il mercato sudamericano alla ricerca di un nome che possa far comodo alla truppa di coach Benedetto. Diversi i profili proposti al management estense, che nelle prossime ore sceglierà il proprio straniero. Ma torniamo a: 200 cm per 93 kg, inizia la sua carriera nel settore giovanile della Scaligera Verona, dove supera abbondantemente la doppia cifra di media nelle stagioni 2018/19 e 2019/20 in Under 18 Eccellenza.