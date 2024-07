F1 orari di domani GP Belgio 2024 | programma prove libere tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 25 luglio 2024)si alzerà ufficialmente Gran Premio del, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno. L’ultimo impegno prima delle vacanze estive per il Circus, dopodiché sarà tempo di pausa agostana per la massima categoria del motorsport. Prima del meritato break, quindi, ci attende ancora una tappa. Si gareggerà sullo splendido scenario del tracciato di Spa-Francorchamps, uno dei templi della velocità e, senza ombra di dubbio, una delle piste preferite da tifosi e piloti. Nel fine settimana in arrivo (26-28 luglio), ci attende una gara che ci dirà molto sul prosieguo della stagione. Il venerdì sulla pista delle Ardenne presenterà il format canonico. Si inizierà alle ore 13.30 con la prima sessione di, quindi si tornerà in azione alle ore 17.00 con la seconda sessione.