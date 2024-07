Correggio l’ultima sfida | stasera chi alzerà il trofeo estivo del San Quirino?

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 luglio 2024) Si conclude questa sera alle 22,15 l’edizione numero 32 del Torneo di San, uno degli eventi clou dell’estate correggese. Ad affrontarsi, sul nuovo manto antistante l’omonima basilica, saranno Wolverhampton e Atlanta United, in quella che è la riedizione della finale 2022, vinta nell’occasione dagli "inglesi": stavolta l’Atlanta, terzo nl 2023 reduce dal netto 7-3 in semifinale all’Atletico Mineiro, sembra avere qualcosa in più, con Fation Halitjaha serio candidato al titolo di MVP. Ricordiamo che il torneo nasce come vero e proprio evento riservato alle "compagnie" della zona, con soli atleti residenti aiscrivibili a referto con l’eccezione di un solo "straniero": lo scorso anno vinse il Club de Futbol Pachuca, superando nell’atto conclusivo il Nordsjaelland.