Controlli a tappeto sulle aziende agricole per combattere il caporalato | GUARDA

(Di giovedì 25 luglio 2024) Sono state ispezionate complessivamente 109di cui 62 presentavano delle irregolarità (56,9%), mentre su 505 lavoratori controllati, 236 sono risultati irregolari (46,7%). Tra questi tre minorenni e 136 extracomunitari. In 64 casi i lavoratori erano completamente in nero e in 23 casi i braccianti stranieri non avevano il permesso di soggiorno. Emerge da un servizio di vigilanza straordinaria in agricoltura, adottato dal comando carabinieri per la Tutela del Lavoro, Ispettorato del Lavoro e Inps nelle province di Mantova, Modena, Latina, Caserta e Foggia.