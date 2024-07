Comitato battaglia vinta | Finalmente ascoltati E ora serve un dormitorio aperto tutto l’anno

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 luglio 2024) Due anni dicivica ripagata. Sente di aver portato a casa il risultato ilcittadino di Viale IV Novembre. "Siamo molto contenti di leggere la notizia che annuncia l’arrivo dell’esercito. Ringraziamo il prefetto Maria Rita Cocciufa e il neo sindaco Marco Massari per averci. E ringraziamo anche i giornali locali per aver ospitato i nostri appelli quotidiani martellanti". Ilpoi si toglie qualche sassolino dalla scarpa: "L’ex primo cittadino Vecchi ha invece preferito ignorarci: ha sventolato la bonifica Reggiane come un trofeo quando nel nostro quartiere sembrava di stare a Marrakech. Nel frattempo le stesse ex Officine, oggetto di marketing politico, danno ancora alloggio agli sbandati dimostrando che niente è stato risolto, né al di qua né al di là della ferrovia.