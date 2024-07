Cinzia Tani strappa una foto e spiazza tutti a Estate in Diretta

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 25 luglio 2024) Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini ieri ainsi sono occupati nuovamente dei Ferragnez. In particolare i due conduttori hanno parlato di una nuova storia Instagram di Fedez in cui si vede chiaramente unacon Chiara Ferragni sullo sfondo. In studio è intervenuta una delle opinioniste,, che hato inunadel suo ex. “Se non ci si lascia molto male e si hanno dei figli insieme, è anche giusto avere dellegrafie in casa e questo è normale. Però, se invece nella coppia c’è una delle due persone che sta male, sta soffrendo e che il ricordo la fa soffrire, allora è molto meglio, allora è molto meglio bloccare tutto e cancellare tutto. Io oggi voglio fare una cosa. Sapendo prima che questo sarebbe stato l’argomento ho portato qui con me ladel mio ex compagno, che adesso io strappo qui indavanti a”.