Cercasi genitori imbianchini | il Comune di Ventimiglia chiede aiuto alle famiglie per ridipingere le aule della scuola

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Cercansi. L’idea arriva daldiattraverso una proposta suggerita dal vice sindaco e assessore all’Istruzione Marco Vasta. Un’iniziativa che ha suscitato polemiche tra mamme e papà che non ne vogliono sapere di prendere in mano il pennello per imbiancare ledei loro figli, ma pretendono che sia l’amministrazione a mandare operai nelle classi. Il tutto è nato da una segnalazionedirigente dell’istituto Roverino che ha chiesto al municipio lavori di piccola manutenzione, per dare un nuovo volto allaprima del suonoprima campanella. Una collaborazione legittima per l’assessore che riceve ogni estate queste sollecitazioni da parte di molti presidi, ma stavolta Vasta ha risposto con un appello: “Noi mettiamo a disposizione vernice e assicurazione, se c’è qualcuno che ha voglia di darci una mano“.